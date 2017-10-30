За взяточничество.

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал на 2 месяца адвоката Бориса Искандаряна, обвиняемого во взяточничестве. Он будет находиться в СИЗО до 26 декабря 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

По версии следствия, Искандарян обещал родственникам подозреваемого в приобретении наркотиков освобождение от уголовной ответственности. Взамен он требовал несколько миллионов рублей. Его взяли с поличным.

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