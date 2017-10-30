В отместку сыщикам.

В Нижнем Тагиле задержанный налетчик нанес сам себе травмы, чтобы "наказать" полицейских.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел 26 октября 2017 года. Вооруженный молодой человек забрал пиво из продуктового магазина и ретировался. Его попытались задержать грузчики, но налетчик пригрозил им ножом. Продавец сообщила о случившемся в полицию.

Спустя некоторое время сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек оказал активное сопротивление, в полицейской машине он бил ногами по бортам и дверям. А в отделе полиции задержанный начал биться головой об стол. Таким образом он пытался получить травмы, обвинить в случившемся стражей порядка и отправить их в колонию.

"В служебном кабинете сотрудников ОВД молодой человек постоянно и грубо оскорблял полицейских, грозился засудить их, утверждая, что судья ему поверит, учитывая, сколько на его теле появилось синяков. Чтобы "наказать" впоследствии оперативников, прилюдно бился головой об стол, это подтверждается видеосъемкой", - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту ограбления магазина возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Следует напомнить, что в конце октября в Нижнем Тагиле были задержаны трое полицейских по обвинению в избиении мужчины до смерти. Станислава Головко задержали в конце сентября. Через три дня после допроса его увезли в больницу. 3 октября он скончался. По словам адвоката Алексея Бушмакова, на теле мужчины было 26 ран от ударов тупым предметом, сломаны девять ребер, раздроблены пальцы на руках и ногах, а также проломлена в трех местах лобная кость.

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