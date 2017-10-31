Пока дело бесфигурантное.

По факту гибели 14-летней пермячки в Шанхае возбуждено уголовное дело.

"Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Пока оно бесфигурантное", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Пермскому краю Андрей Олин.

Школьница работала в Китае моделью. 25 октября 2017 года во время показа на Шанхайской неделе моды девочке стало плохо. Ее госпитализировали с высокой температурой. Пермячка впала в кому, а спустя сутки скончалась. По предварительным данным, смерть девочки наступила из-за септикопиемии – одной из форм заражения крови.

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