Работодатели опровергают версию смертельного переутомления.

Смерть 14-летней модели из Перми, скончавшейся во время Шанхайской недели моды, наступила из-за септикопиемии – одной из форм заражения крови. Об этом со ссылкой на отчет медиков сообщает Global Times.

По данным издания, редкое заболевание привело к отказу жизненно важных органов, включая печень и почки, передает "Уралинформбюро".

Первоначально причиной смерти девушки называли менингит. Позже ее мать заявила, что юная модель могла стать жертвой истощения. "Она звонила и говорила мне: "Мама, я так устала. Я так сильно хочу спать", - цитирует женщину Mirror.

Однако местное модельное агентство опровергло версию переутомления. "Большая часть ее рабочих смен была завершена в течение восьми часов. Ее рабочая нагрузка была умеренной по сравнению с другими моделями", - заявил генеральный директор ESEE Model Management Чжэн Ий.

14-летняя модель провела в Китае два месяца. Девушке стало плохо вечером 25 октября. С высокой температурой она была госпитализирована в местную клинику, где впала в кому, а спустя сутки скончалась. Доследственную проверку по факту гибели юной пермячки организовало краевое СУ СКР.



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