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Экс-глава УФНС Зауралья вышел из колонииСегодня в 15:54

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Ему дали условный срок.

31 октября Курганский горсуд смягчил приговор экс-начальнику налоговой службы Зауралья Юрию Касьяненко. Дело рассматривалось повторно.

"Касьяненко признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ). Ему назначено 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Он освобожден из-под стражи в зале суда", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Уголовное дело против Касьяненко возбудили в августе 2016 года. Установлено, что он покрывал коммерческую компанию, которая не перечислила в бюджет десятки миллионов рублей. В конце июля бывшего налоговика отправили в колонию общего режима на три года. В августе облсуд направил дело на новое рассмотрение.

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области Юрий Касьяненко возглавлял с 2006 до 2014 год.

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