Он требовал 1,5 миллиона.

В суд передано уголовное дело в отношении экс-депутата думы Кушвинского городского округа. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый обещал местному жителю помочь избежать уголовного наказания. За "услугу" народный избранник просил 1,5 миллиона рублей. Мужчина сообщил об этом в УФСБ.

Злоумышленника задержали с поличным при передаче части взятки.

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