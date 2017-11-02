Его ждет психбольница.

В Железнодорожный райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении поджигателя ККТ "Космос" Дениса Мурашова. Его просят отправить на принудительное лечение в психбольницу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел в начале сентября 2017 года. Мурашов за рулем УАЗа протаранил "Космос". Затем он вышел из авто и поджег его. Ущерб оценили в 20 миллионов рублей. Ирбитчанин заявил, что таким образом выразил протест против показа "Матильды".

Экспертиза признала Мурашова невменяемым.

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