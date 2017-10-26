Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушкеСегодня в 14:20
- Текст
Его признали невменяемым.
Житель Ирбита Денис Мурашов, совершивший в сентябре 2017 года поджог киноконцертного зала "Космос" в Екатеринбурге, признан невменяемым. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Сергей Мальцев.
Расследование уголовного дела по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) завершено. По словам Мальцева, оно будет направлено в суд для применения к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.
Практически сразу после атаки на "Космос" у следствия возникли сомнения во вменяемости Дениса Мурашова. Уралец давал путаные и не вполне адекватные показания, установить причины и мотивы совершенного им деяния не удавалось.
Также выяснилось, что ранее Мурашов уже наблюдался у психиатра. По словам его сестры, причиной тому стало маниакальное увлечение мужчины религией.
Стоит напомнить, что инцидент с наездом на "Космос" произошел 4 сентября. 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов протаранил на УАЗе киноконцертный зал "Космос", после чего вышел из авто и поджег его. Ущерб от поджога составил 20 миллионов рублей. По словам уральца, таким образом он выступил против показа скандальной картины "Матильда".
Ранее по теме:
Поджигателя "Космоса" проверят на вменяемость
Поджигатель заплатит за пожар в "Космосе"
Учитель расскажет в Екатеринбурге о "Матильде"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:59
Пьяная беременная вспорола себе живот
В Актау.Сегодня в 14:56
Всем "Соли" не видать: приезд Собчак в Екатеринбург вызвал ажиотаж
Организаторы опасаются, что всем не хватит места.Сегодня в 14:38
Пермяк зарезал сына и свалил вину на хулиганов
Решается вопрос об аресте.Сегодня в 14:38
"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
И собирают подписи под петицией.Сегодня в 14:29
В центре Бишкека зарезали сотрудника милицици
Накануне свадьбы.Сегодня в 14:20
Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке
Его признали невменяемым.Сегодня в 14:09
В Тюмени чествовали губернаторских стипендиатов
Именные выплаты получают почти 90 человек.Сегодня в 13:47
Стены Эрмитажа изменили цвет
В честь 100-летия революции.Сегодня в 13:30
Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
Где фермеры возьмут деньги?Сегодня в 13:28
РМК защитила дробилки в Оренбуржье от повреждений
Обновив металлодетектор.Сегодня в 13:11
Облсуд смягчил приговор главе Кетовского района
Но не уменьшил штраф.Сегодня в 13:09
Уральские росгвардейцы взбодрятся кофе на 18 миллионов рублей
По 2 тысячи за кило.Сегодня в 13:07
В Нижнесергинском районе не могут отремонтировать "дорогу преткновения"
И закрывали, и штрафовали.Сегодня в 13:01
В "Газпром добыча Ямбург" определили обладателей именных стипендий
Среди студентов-отличников.Сегодня в 12:51
Ямалец избил до смерти собутыльника
И продолжил пить.
Главные новости
- Сегодня в 14:38"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО
- Сегодня в 14:20Поджигателя "Космоса" Дениса Мурашова будут лечить в психушке
- Сегодня в 13:30Вспышка туберкулеза в Алапаевском районе обойдется в 80 миллионов
- Сегодня в 12:46Мэрия Екатеринбурга потратит почти 10 миллионов на ноутбуки и телефоны
- Сегодня в 10:50Сломанные ребра, раздробленные пальцы: подробности смерти задержанного в Нижнем Тагиле
Аналитика
"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе
И неверие граждан в силу реестров.
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.