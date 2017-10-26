Его признали невменяемым.

Житель Ирбита Денис Мурашов, совершивший в сентябре 2017 года поджог киноконцертного зала "Космос" в Екатеринбурге, признан невменяемым. Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Сергей Мальцев.

Расследование уголовного дела по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) завершено. По словам Мальцева, оно будет направлено в суд для применения к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.

Практически сразу после атаки на "Космос" у следствия возникли сомнения во вменяемости Дениса Мурашова. Уралец давал путаные и не вполне адекватные показания, установить причины и мотивы совершенного им деяния не удавалось.

Также выяснилось, что ранее Мурашов уже наблюдался у психиатра. По словам его сестры, причиной тому стало маниакальное увлечение мужчины религией.

Стоит напомнить, что инцидент с наездом на "Космос" произошел 4 сентября. 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов протаранил на УАЗе киноконцертный зал "Космос", после чего вышел из авто и поджег его. Ущерб от поджога составил 20 миллионов рублей. По словам уральца, таким образом он выступил против показа скандальной картины "Матильда".

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