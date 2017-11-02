И злоупотребление полномочиями.

Экс-начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза Ильясова задержали 2 ноября по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ильясов подал в отставку в марте на волне коррупционного скандала: в УФСИН обнаружилась растрата 10 миллионов рублей, выделенных на возведения жилья для сотрудников ведомства в Кетовском районе.

По данным следствия, Ильясов получил взятки от руководителей подрядных организаций. Другие подробности не разглашаются в интересах следствия.

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