И его приятеля.

3 ноября в Сургутском районе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство казаха и его приятеля. Они прятались на территории одного из месторождений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Преступление совершено вечером 1 ноября в охотничьем домике. Один из казахов выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына. Потерпевший скончался на месте, школьник получил ранение ноги. Стрелок с приятелем скрылись с места происшествия.

В настоящее время задержанных допрашивают. Выясняются мотивы преступлений.

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