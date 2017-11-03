В Югре поймали подозреваемого в покушении на двойное убийствоСегодня в 12:25
- Текст
И его приятеля.
3 ноября в Сургутском районе задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство казаха и его приятеля. Они прятались на территории одного из месторождений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.
Преступление совершено вечером 1 ноября в охотничьем домике. Один из казахов выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына. Потерпевший скончался на месте, школьник получил ранение ноги. Стрелок с приятелем скрылись с места происшествия.
В настоящее время задержанных допрашивают. Выясняются мотивы преступлений.
Ранее по теме:
В Югре по подозрению в покушении на двойное убийство ищут казаха
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:42
Сибиряк жестоко избил "купленную" новорожденную девочку
И получил срок.Сегодня в 12:25
В Югре поймали подозреваемого в покушении на двойное убийство
И его приятеля.Сегодня в 12:09
Свердловская прокуратура начала зачистку "борзоты"
С руководства предприятий спросят за задержки зарплат.Сегодня в 11:56
Суд арестовал 95 миллионов на счетах экс-главы "Почты России"
В рамках уголовного дела.Сегодня в 11:50
Ученые научились выявлять рак по пенису
Исследовали 1,5 миллиона мужчин.Сегодня в 11:45
РМК модернизирует обогатительную фабрику за 150 миллионов
Для "Александринской горно-рудной компании".Сегодня в 11:43
В Екатеринбурге мигрант задушил мойщицу посуды ради серег и браслета
Преступника приговорили к 15 годам колонии.Сегодня в 11:09
Спасатели нашли четвертого погибшего в ЧП на Аргазинском водохранилище
Без вести пропавшим остается один человек.Сегодня в 11:01
В Югре из озера достали труп рыбака
Проводится проверка.Сегодня в 10:59
Что тебе снится, крейсер "Аврора"?
Из моментов революции.Сегодня в 10:56
Огромная крыса заставляет алмаатинку справлять нужду в соседнем квартале
Три вида яда и ловушка не подействовали на грызуна.Сегодня в 10:48
Под ректором уральского филиала РАНХиГС зашаталось кресло
После проверки из Москвы.Сегодня в 10:33
Миасец на ВАЗе насмерть сбил мужчину
Который стоял посреди дороги.Сегодня в 10:32
Длинные выходные не принесут жителям Екатеринбурга снега
И серьезных холодов.Сегодня в 10:27
В Екатеринбурге за "кровавое" мошенничество будут судить приятелей мертвого врача
Из бюджета умыкнули 2 миллиона рублей.
Главные новости
- Сегодня в 12:09Свердловская прокуратура начала зачистку "борзоты"
- Сегодня в 10:59Что тебе снится, крейсер "Аврора"?
- Сегодня в 10:48Под ректором уральского филиала РАНХиГС зашаталось кресло
- Сегодня в 10:32Длинные выходные не принесут жителям Екатеринбурга снега
- Сегодня в 10:10Свердловский депутат высмеял проект областного бюджета
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".