Ради машины.

Казахский стрелок, расстрелявший двух человек, планировал тройное убийство в Сургутском районе. Третьей жертвой должен был стать дядя его приятеля. Об этом задержанные казахи рассказали сами. Видеозапись интервью выложило информагентство "К-Информ".

Трагедия произошла 1 ноября в охотничьем домике. 28-летний казах убил из ружья в 47-летнего мужчину и ранил его 14-летнего сына. После этого стрелок с 26-летним приятелем скрылись.

По словам молодых людей, они незаконно пересекли границу между Россией и Казахстаном, так как на родине младший подозреваемый находился в розыске за причинение тяжких телесных повреждений. Злоумышленники направились в Югру, где жил дядя 26-летнего преступника. В день трагедии к мужчине приехал приятель с сыном.

"Мы выпили, и в голове что-то покачнулось. Мы хотели его машину угнать (погибшего, - прим.ред.) и в Казахстан уехать. Ради машины мы хотели застрелить дядьку, рыбака и его сына, а потом сжечь избушку, забрать ключи и уехать. Мы оба так решили, не было сомнений. А когда я выстрелил, мой друг начал убегать", - рассказал 28-летний злоумышленник.

Молодые люди планировали сбежать в Сургут, однако они пошли не в ту сторону. "Когда мы вышли к заброшенному магазину, кто-то нас увидел и сдал", - сообщил стрелок.

Следует добавить, что второй злоумышленник заявил, что не хотел никого убивать. "Я хотел сдаваться, но нас задержали", - сообщил он.

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