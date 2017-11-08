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Шпионящий в женском туалете красноуфимский депутат раскаялсяСегодня в 10:01

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Ему грозит 2 года тюрьмы.

Депутату гордумы Красноуфимска Андрею Мерзлякову грозит до двух лет лишения свободы. Парламентарий обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, Мерзляков, возглавляя МУП "Энергосервис", 15 сентября 2017 года установил в туалете предприятия видеорегистратор. В кадр попал один из работников МУПа, а запись была сохранена на карту памяти.

По одной из версий, таким образом депутат хотел поймать "крота" в организации, но не учел, что в кадр попадают все интимные подробности происходящего в уборной.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, направив уголовное дело мировому судье. Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся.

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