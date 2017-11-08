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Резонансное дело пермяка-киднеппера дошло до судаСегодня в 14:03

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От его действий пострадали шестеро детей.

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего киднеппера из Краснокамска. Юрия Тиунова обвиняют в совершении особо тяжких преступлений в отношении шестерых детей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в 2011 году обвиняемый надругался над двумя малолетними мальчиками, гуляющими в лесу в пригороде Краснокамска.

В 2013 году злоумышленник напал на 7-летнего мальчика, вывез его в безлюдное место, надругался над ним и убил. Тело он закопал на земельном участке рядом с дачным домом родителей школьника.

Три года спустя обвиняемый переехал в Оренбург. В январе 2017 года он в состоянии наркотического и алкогольного опьянения пытался похитить двух девочек 9 и 11 лет. Школьницы оказали ему активное сопротивление, и злоумышленник ретировался.

В тот же день он похитил 12-летнюю девочку, поместил ее в багажник и вывез в район городской свалки. Школьница смогла по телефону сообщить матери о происходящим. Злоумышленник несколько часов поил пленницу спиртным, бил и пытался изнасиловать. Ему помешали подоспевшие волонтеры и полиция.

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