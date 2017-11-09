Подозреваемый задержан.

В ночь на 8 ноября в Чайковском в баре "Диалог" произошла поножовщина. Убит Денис Гармаш - помощник экс-мэра города Игоря Андриива.

"Около трех часов ночи между двумя посетителями на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Мужчины были незнакомы между собой. Один из них достал нож и нанес оппоненту несколько ударов. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения", - рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Пермскому краю Ирина Незнамова.

В соцсетях пишут, что прощание с Денисом Гармашем состоится 10 ноября.