Гендиректор качканарского "Металлиста" объяснится по зарплатным долгам в прокуратуреСегодня в 13:40
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Возбуждено уголовное дело.
Гендиректора качканарского ОАО "Металлист" Раиса Гарифулина вызвали в свердловскую прокуратуру. Он будет объясняться по поводу задолженности по зарплате в 22,2 миллиона рублей. Планируется, что ему вручат акт прокурорского реагирования и определят график погашения долга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.
669 работникам не платят деньги с августа 2017 года. В вопиющей ситуации начали разбираться по поручению заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева.
Следует отметить, что в феврале этого же года в отношении Гарифулина возбуждали административное дело из-за невыплаты зарплаты. Тогда его оштрафовали лишь на 10 000 рублей и внесли представление об устранении нарушений. Задолженность была полностью погашена, но спустя некоторое время образовалась новая.
В настоящее время в отношении гендиректора "Металлиста" возбуждено административное дело по статье "Неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение". Его рассмотрение назначено на 16 ноября.
Прокуратура также направила материалы проверки в следственные органы. 15 ноября в отношении Гарифулина было возбуждено уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
Кроме того, Пономарев направил специальное обращение в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором просит принять дополнительные меры по восстановлению трудовых прав сотрудников "Металлиста".
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