Виновницу гибели "пьяного мальчика" приговорили к трем годам колонииСегодня в 08:31
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Алисова будет обжаловать приговор.
Ольгу Алисову, признанную виновной в гибели 6-летнего мальчика в подмосковной Балашихе, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Соответствующее решение 15 ноября вынес Железнодорожный суд Московской области, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, женщину обязали выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и запретили 2,5 года после освобождения водить машину. Защита Алисовой намерена обжаловать приговор.
Мальчик шел с дедушкой домой после прогулки 23 апреля 2017 года. Во дворе ребенка сбила иномарка, управляемая Алисовой. По словам очевидцев, автомобиль ехал с приличным превышением скорости.
Первая судмедэкспертиза показала, что в крови погибшего было 2,7 промилле алкоголя. Однако после огласки в СМИ к расследованию подключилось Главное следственное управление СК РФ: было возбуждено уголовное дело о халатности, обвинение в которой предъявили медэксперту Михаилу Клейменову.
Сама Алисова через несколько месяцев после ДТП вину в гибели мальчика признала, но утверждала, что это был несчастный случай. На суде она просила условного наказания или отсрочку исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летия.
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