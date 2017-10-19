Погибшего в Балашихе "пьяного мальчика" признали трезвымСегодня в 08:34
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Судмедэксперту предъявлено обвинение в халатности.
Главное следственное управление СК РФ предъявило обвинение в халатности врачу ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаилу Клейменову. Именно он проводил экспертизу погибшего в Балашихе 6-летнего ребенка и сделал вывод, что мальчик на момент гибели был сильно пьян.
После передачи дела в ГСУ повторную экспертизу провела междведомственная группа из 18 экспертов. "Вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным", - заключили специалисты, которые пояснили, что изъятие образца крови погибшего мальчика было проведено ненадлежащим образом.
"Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.
Трагедия произошла 23 апреля 2017 года. 6-летний мальчик возвращался со своим дедом домой, когда его сбила иномарка, которой управляла Ольга Алисова. Через несколько месяцев после ДТП женщина признала свою вину в гибели ребенка, но подчеркнула, что это был несчастный случай. Очевидцы же утверждают, что Алисова ехала по двору с приличным превышением скорости.
В настоящее время обвиняемая содержится под арестом.
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