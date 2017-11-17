Зарубивший знакомого магнитогорец сел на 16 летСегодня в 12:40
- Текст
Его "сдала" сожительница.
17 ноября Челябинский облсуд вынес приговор 47-летнему магнитогорцу, признав его виновным в убийстве из корыстных побуждений. Он проведет 16 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.
Преступление было совершено в сентябре 2015 года. По версии следствия, мужчина не хотел отдавать 1,2 миллиона рублей своему знакомому за квартиру. Обманом он вывез потерпевшего в Башкирию и зарубил его в лесу. Расправа происходила на глазах сожительницы злоумышленника.
Подсудимый избавился от вещей убитого в Магнитогорске. Спустя семь месяцев женщина сообщила о преступлении в полицию. Во время осмотра места происшествия удалось найти лишь ногтевую пластину убитого и фрагменты его вещей.
Злоумышленник вину не признал. Он утверждает, что в день убийства не уезжал из Магнитогорска.
1 ноября коллегия присяжных заседателей признала его виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения.
Ранее по теме:
Магнитогорец зарубил приятеля из-за долга на глазах сожительницы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:53
Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
Горчичники и морсы уже не лечат.Сегодня в 16:35
Рапопорт наступил на горло собственной песне
Без денег из бюджета.Сегодня в 16:09
Свердловские власти отдали казакам часть Алексеевского училища
Без торгов.Сегодня в 16:01
Обмотанный скотчем курганец задохнулся при попытке освободиться
Осудили его сожительницу.Сегодня в 15:56
Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
Из бюджета.Сегодня в 15:49
Министр образования Васильева подтвердила выселение студентов к ЧМ-2018
И посоветовала радоваться этому.Сегодня в 15:37
Пожилой рыбак-велосипедист утонул в курганском озере
Провалившись под лед.Сегодня в 14:57
"РСГ-Академическое" вышло в лидеры
Среди свердловских застройщиков.Сегодня в 14:52
Узбек зарезал и сжег жену из-за долгов
По кредиту.Сегодня в 14:51
Российским властям рекомендовали проредить чиновничью армию
А оставшимся привить новые ценности.Сегодня в 14:48
В Прикамье послушник храма попался на краже
Его ждет суд.Сегодня в 14:46
Екатеринбург и Питер подписались под "Эрмитаж"
Вопрос денег не обсуждался.Сегодня в 14:41
"Уральские авиалинии" зовут встретить Новый год в небе
По пути из Москвы в Новосибирск.Сегодня в 14:33
В Екатеринбурге трамвай протаранил грузовик с кирпичами
Движение вагонов по ВИЗ-бульвару остановлено.Сегодня в 14:16
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на реновацию
Дворов Уралмаша и Эльмаша.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
- Сегодня в 15:56Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
- Сегодня в 13:58Свердловских полицейских поощрят за поимку уподобившихся Карапетяну
- Сегодня в 13:06Один из зачинщиков "цыганской" бойни в Екатеринбурге предстанет перед судом
- Сегодня в 09:02Рекламный креатив: маразм + позитив
Аналитика
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.