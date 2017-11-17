Его "сдала" сожительница.

17 ноября Челябинский облсуд вынес приговор 47-летнему магнитогорцу, признав его виновным в убийстве из корыстных побуждений. Он проведет 16 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено в сентябре 2015 года. По версии следствия, мужчина не хотел отдавать 1,2 миллиона рублей своему знакомому за квартиру. Обманом он вывез потерпевшего в Башкирию и зарубил его в лесу. Расправа происходила на глазах сожительницы злоумышленника.

Подсудимый избавился от вещей убитого в Магнитогорске. Спустя семь месяцев женщина сообщила о преступлении в полицию. Во время осмотра места происшествия удалось найти лишь ногтевую пластину убитого и фрагменты его вещей.

Злоумышленник вину не признал. Он утверждает, что в день убийства не уезжал из Магнитогорска.

1 ноября коллегия присяжных заседателей признала его виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения.

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