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Екатеринбургского педофила закрыли в СИЗО до Рождества27 ноября в 16:55

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И предъявили обвинение.

Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу второго подозреваемого в надругательстве над 12-летней девочкой. Он будет находиться в СИЗО до 7 января 2018 года. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней", сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Преступление было совершено 7 ноября 2017 года в Чкаловском районе города. Двое мужчин похитили школьницу, несколько часов истязали ее, а затем высадили на ЕКАД. Одного из злоумышленников задержали в ночь на 18 декабря, второго - вечером 24 ноября в Татарстане.

В настоящее время обоих злоумышленников проверяют на причастность к другим преступлениям сексуального характера.

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