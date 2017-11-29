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Бывший руководитель пермского МФЦ не разжалобил облсудСегодня в 12:18

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Он хотел условный срок.

Бывший директор МФЦ Прикамья Дмитрий Дымбрылов не смог обжаловать приговор. Ранее Ленинский райсуд отправил его на 3 года в колонию общего режима и выписал штраф в 350 тысяч рублей.

"Приговор изменен лишь в части наложения ареста на имущество осужденного", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Пермского краевого суда.

Дымбрылов добивался условного срока.

По данным УФСБ Прикамья, в течение 2014-2015 годов Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова подписывали документы с завышенной стоимостью работ по строительству многофункциональных центров. Они похитили более 24 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела был арестован теперь уже бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев. Сегодня стартовал суд по его делу.

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