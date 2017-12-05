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Суд оправдал экс-совладельца "дочки" УГМК04 декабря в 17:47

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Он находится под подпиской о невыезде.

4 декабря 2017 года Верхнепышминский горсуд вынес оправдательный приговор экс-совладельцу "УГМК-Вторцветмет" (дочерняя структура УГМК) Евгению Доринскому, обвиненному в мошенничестве в особо крупном размере. До вступления вердикта в силу он будет находиться под подпиской о невыезде.

Следует напомнить, что гособвинение просило для Доринского 8 лет лишения свободы. Официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова сообщила "Уралинформбюро", что решение об обжаловании приговора будет приниматься лишь после того, как в ведомство будет направлено мотивировочное решение.

Евгений Доринский был взят под стражу в декабре 2015 года. По версии следствия, он принял партию металлолома, но не оплатил ее.

С 2006 по 2012 год Доринский являлся коммерческим директором "УГМК-Вторцветмет", ему принадлежит 30% акций завода. Он числится совладельцем еще нескольких предприятий, в том числе - ТД "Уральские цветные металлы".

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