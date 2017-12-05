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Прокуратура просит для хирурга клиники "Доктор Плюс" два года Сегодня в 12:04

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Ограничения свободы.

Гособвинение просит на два года ограничить свободу хирургу екатеринбургской клиники "Доктор Плюс" Игорю Ноговицыну, которого обвиняют в смерти пациентки. Кроме того, прокуратура добивается лишения его врачебной практики на три года.

"Сегодня обвиняемый выступит с последним словом, после чего будет оглашена дата приговора", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

По данным следствия, в апреле 2016 года Ноговицын сделал 70-летней пациентке плановую операцию по удалению полипов из носа. После хирургического вмешательства у женщины открылось кровотечение. Врач выбрал неверную тактику лечения, и женщина скончалась.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Ноговицын находится под подпиской о невыезде.

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