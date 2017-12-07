За избиение задержанного до смерти.

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила продлил на 4 месяца арест трем полицейским, обвиняемым в избиении задержанного до смерти. Дмитрий Попов, Анатолий Быков и Егор Ялунин будут находиться в СИЗО до 7 апреля 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Скандальная история произошла в конце сентября 2017 года. По данным следствия, полицейские избивали задержанного по подозрению в краже Станислава Головко. Через три дня после допроса с пристрастием мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами. 3 октября он скончался. Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что у Головко в трех местах была сломана лобная кость, раздроблены пальцы на руках, а на теле было 26 ран от ударов тупым предметом.

Обвиняемые пытались переложить вину на погибшего - якобы он сам себе нанес увечья.

Стражей порядка задержали 24 октября. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого здоровья, повлекшем смерть, и в превышении полномочий.

Следует отметить, что после скандала поста лишился начальник отдела полиции №17 Эдуард Губер.

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