Двух из трех.

Свердловский облсуд 1 ноября рассмотрел апелляцию на арест трех полицейских из Нижнего Тагила, обвиняемых в избиении задержанного до смерти. Двое из них оставлены под стражей. Рассмотрение жалобы третьего стража порядка отложено на 2 ноября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Вопиющая история произошла в конце сентября 2017 года. По данным следствия, трое полицейских избивали Станислава Головко, задержанного по подозрению в краже. Спустя три дня мужчину с тяжелыми травмами увезли в больницу, где он скончался 3 октября. По словам адвоката Алексея Бушмакова, у потерпевшего были раздроблены пальцы на руках и ногах, в трех местах сломана лобная кость, а на теле было 26 ран от ударов тупым предметом.

Полицейские пытались переложить вину на погибшего. Якобы он сам себе причинил травмы.

Стражей порядка задержали 24 октября. Их обвиняют по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий".

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