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Житель Алма-Аты признался в убийстве трех женщинСегодня в 10:32

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Сам позвонил в полицию.

В Алма-Ате в ночь на 7 декабря задержали подозреваемого в убийстве трех женщин. В полицию он позвонил сам: анонимно сообщил о своей новой жертве.

По данным Sputnik, злоумышленник завел случайную девушку в теплотрассу, чтобы изнасиловать. Однако удовлетворить свои желания у него не вышло: тогда осколком стекла он попытался перерезать жертве горло, но задел лишь артерию. После этого неудавшийся насильник сбежал.

Позвонив в полицию, мужчина рассказал правоохранителям, что у теплотрассы лежит окровавленная девушка. Когда они туда приехали вместе с медиками, помочь пострадавшей уже было нельзя: пострадавшая скончалась на месте.

В пресс-службе ДВД Алма-Аты "Уралинформбюро" сообщили, что искать душегуба начали "по горячим следам". Таким образом и вышли на мужчину, который признался не в одном, а сразу в трех убийствах.

В частности, злоумышленник рассказал, что спьяну убил двух собутыльниц: их он изрезал ножом, а чтобы скрыть улики, поджег дом, где была вечеринка. В пожаре пострадал еще один мужчина, он сейчас находится в больнице.

Стоит напомнить, что соседи погибших заявляли, что "маньяк" вырезал у женщин внутренние органы. Однако в полиции это не подтвердили.

Ранее по теме:
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