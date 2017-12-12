Которые приехали к нему на вызов.

Суд вынес приговор 50-летнему жителю села Вознесенское, который избил двух женщин-фельдшеров, прибывших к нему на вызов. Ему назначили восемь месяцев исправительных работ. Кроме того, мужчина компенсирует потерпевшим моральный вред, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 20 января 2017. Мужчина вызвал скорую помощь, пожаловавшись на высокое давление. Медики обнаружили пациента в состоянии алкогольного опьянения. Он продолжил принимать спиртное и после приезда скорой. Когда фельдшер принялась измерять мужчине давление, он ударил ее по лицу, а затем напал на второго врача. На крики женщин выбежали жена и сын буяна. Они утихомирили мужчину.

У потерпевших диагностировали синяки, ушибы и ссадины.

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