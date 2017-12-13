×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сына свердловского чиновника отправили за решетку за наркоторговлюСегодня в 17:17

  • Текст

На 4,5 года.

Ленинский райсуд Екатеринбурга 13 декабря вынес приговор 28-летнему Александру Каюмову - сыну главы Горнозаводского управленческого округа. Молодой человек признан виновным в наркоторговле. Он проведет 4,5 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Каюмова задержали в конце апреля 2017 года в уральской столице. В ходе контрольной закупки Александр передал подставному покупателю сверток с наркотиком, за который получил тысячу рублей. При задержании у него были изъяты меченые деньги. Покупателем выступил активист фонда "Город без наркотиков".

Ранее по теме:
Сыну крупного свердловского чиновника грозит 8 лет за наркоторговлю

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×