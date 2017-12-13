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Челябинский депутат встретит Новый год в СИЗОСегодня в 17:46

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Его арестовали на 2 месяца.

Центральный райсуд Челябинска 13 декабря на два месяца заключил под стражу депутата гордумы Челябинска, учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока. Он будет находиться в СИЗО до 11 февраля 2018 года, сообщила "Уралинформбюро" консультант суда Наталья Прохорова.

Пязок обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, в 2015-2016 годах депутат похитил деньги дольщиков нескольких домов строящегося микрорайона Lake City. На данный момент насчитывается более 700 потерпевших. Сумма ущерба пока не называется.

Депутата задержали 11 декабря.

Ранее по теме:
Челябинского депутата обвинили в хищении средств дольщиков Lake City

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