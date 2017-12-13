Его арестовали на 2 месяца.

Центральный райсуд Челябинска 13 декабря на два месяца заключил под стражу депутата гордумы Челябинска, учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока. Он будет находиться в СИЗО до 11 февраля 2018 года, сообщила "Уралинформбюро" консультант суда Наталья Прохорова.

Пязок обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, в 2015-2016 годах депутат похитил деньги дольщиков нескольких домов строящегося микрорайона Lake City. На данный момент насчитывается более 700 потерпевших. Сумма ущерба пока не называется.

Депутата задержали 11 декабря.

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