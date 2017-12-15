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Улюкаева отправили за решетку на восемь летСегодня в 16:05

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И выписали штраф в 130 миллионов.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, признав его виновным в получении взятки. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновник заплатит 130 миллионов рублей штрафа, передает "Уралинформбюро".

Защита Улюкаева намерена обжаловать приговор.

По данным следствия, Улюкаев получил 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. За эти деньги он должен был одобрить покупку госкорпорацией 50% акций "Башнефти". Экс-министр вину не признал.

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