Приговор огласят 26 декабря.

В Белоярском райсуде прошли прения сторон по делу 34-летнего экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД "Заречный" Ивана Баланцова. Гособвинение запросило для него 8 лет колонии строгого режима и 18-миллионный штраф. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Баланцова обвиняют в получении крупной взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По данным следствия, 14 сентября 2016 года подсудимый потребовал от управляющего ПАО "ТрансКапиталБанк" 600 тысяч рублей за то, чтобы провести проверку по его заявлению и возбудить уголовное дело. 22 сентября полицейский дал управляющему ключ от служебной Lada Priora, чтобы тот положил в бардачок 100 тысяч рублей. Как только деньги были на месте, на Баланцова надели наручники.

Спустя некоторое время против него возбудили еще одно уголовное дело. Как выяснилось, в марте 2016 года Баланцов безосновательно изъял документацию ООО "ЭкоСтрой" и ООО "СК "Новый Город". Это привело к остановке деятельности обществ и, как следствие, к серьезным убыткам.

"Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проведена служебная проверка, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности - ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела еще до оглашения приговора был взят под стражу", - сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Суд огласит приговор Баланцову 26 декабря 2017 года в 15 часов.

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