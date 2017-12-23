Дело направлено на новое рассмотрение.

Свердловский областной суд отменил приговор екатеринбуржцу Александру Кемпелю, который, по версии следствия, пытался похитить более 1,4 миллиарда рублей у банка "Кольцо Урала". Дело направлено на новое рассмотрение в Кировский райсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

По данным правоохранителей, осенью 2014 года Кемпель с неустановленным лицом подыскивал предпринимателей и юрлиц, у которых были расчетные счета в "Кольце Урала" и pos-терминалы (устройства для приема к оплате банковских карт). Мужчины проводили финансовые операции по оплате товара и по возвращению денег на счета платежных карт, находящихся в их распоряжении. В конце января 2015 года они попытались перечислить себе 1,4 миллиарда рублей, однако им помешали сотрудники банка, которые выявили и заблокировали незаконную операцию.

Спустя месяц мужчины пытались похитить еще 29,1 миллиона рублей, но и на этот раз им помешали.

В середине октября 2017 года Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил Кемпеля к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Однако мужчина не явился на приговор и был объявлен в розыск.

"Адвокат осужденного обжаловал приговор в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Кировского районного суда и постановление об объявлении в розыск Кемпеля. Причина – процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции. Апелляционным определением подсудимому отменена мера пресечения в виде заключения под стражу и оставлена мера пресечения в виде подписки о невыезде", - пояснили в пресс-службе облсуда.

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