×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанин сел на 21 год за убийство пожилой парыСегодня в 10:33

  • Текст

Ради денег.

Свердловский облсуд вынес приговор 36-летнему рецидивисту из Дегтярска, признав его виновным в убийстве семейной пары. Он проведет 21 год в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 2 миллиона рублей в качестве морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в начале ноября 2016 года в квартире дома на улице Калинина. Обвиняемый выпивал с приятелями. Когда алкоголь закончился, он пошел за "догоном". В подъезде мужчина встретил пожилую супружескую пару, у которой попросил деньги в долг. Пенсионерка пообещала дать взаймы, но ее супруг был против. Разозлившись, подсудимый зарезал пожилых людей.

Изначально мужчина полностью признал вину, написав явку с повинной. Он подробно описал, как убил супругов. Однако спустя некоторое время он отказался от данных показаний и выдвинул алиби - якобы в момент преступления он находился в другом месте.

Однако вывести злоумышленника на чистую воду помог полиграф ("детектор лжи") и показания свидетелей.

Ранее по теме:
Свердловчанину грозит пожизненное за убийство пожилой пары

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×