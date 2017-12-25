Ради денег.

Свердловский облсуд вынес приговор 36-летнему рецидивисту из Дегтярска, признав его виновным в убийстве семейной пары. Он проведет 21 год в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 2 миллиона рублей в качестве морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в начале ноября 2016 года в квартире дома на улице Калинина. Обвиняемый выпивал с приятелями. Когда алкоголь закончился, он пошел за "догоном". В подъезде мужчина встретил пожилую супружескую пару, у которой попросил деньги в долг. Пенсионерка пообещала дать взаймы, но ее супруг был против. Разозлившись, подсудимый зарезал пожилых людей.

Изначально мужчина полностью признал вину, написав явку с повинной. Он подробно описал, как убил супругов. Однако спустя некоторое время он отказался от данных показаний и выдвинул алиби - якобы в момент преступления он находился в другом месте.

Однако вывести злоумышленника на чистую воду помог полиграф ("детектор лжи") и показания свидетелей.

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