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Педофилу-рецидивисту из Златоуста грозит пожизненноеСегодня в 13:17

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Он надругался над 7-летним мальчиком.

В Челябинский областной суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в надругательстве над 7-летним мальчиком. Ему грозит пожизненное заключение, сообщили "Уралинформюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено днем 24 июля 2017 года в заброшенном доме на Ленина. Злоумышленник избил соседского ребенка, угрожая ему убийством, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.

Ранее по теме:
В Златоусте задержали педофила-рецидивиста

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