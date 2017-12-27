Свердловского борца с коррупцией приговорили к 8 годам "строгача" за взятку26 декабря в 19:51
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И лишили звания.
Белоярский райсуд 26 декабря 2017 года вынес приговор 34-летнему экс-начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД "Заречный" Ивану Баланцову.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, Баланцов признан виновным в "получении взятки должностным лицом в крупном размере" и приговорен к 8 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 миллионов рублей.
Суд установил, что 14 сентября 2016 года подсудимый потребовал от управляющего ПАО "ТрансКапиталБанк" 600 тысяч рублей за то, чтобы провести проверку по его заявлению и возбудить уголовное дело. 22 сентября полицейский дал управляющему ключ от служебной Lada Priora, чтобы тот положил в бардачок 100 тысяч рублей. Как только деньги были на месте, на Баланцова надели наручники.
В отношении экс-полицейского также возбуждалось уголовное дело по статье 169 УК РФ. Он обвинялся в том, что в марте 2016 года безосновательно изъял документацию ООО "ЭкоСтрой" и ООО "СК "Новый Город", что привело к остановке деятельности обществ и, как следствие, к серьезным убыткам. По этой статье Баланцов был оправдан.
"Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели служебную проверку, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности - ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела, еще до оглашения приговора был взят под стражу", - добавил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Суд лишил бывшего борца с коррупцией специального звания "майор полиции" и права занимать должности в правоохранительных органах в течение 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.
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