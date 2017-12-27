Не поехав к пьяному.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" из-за смерти мужчины 23 декабря. Подозреваемыми по нему проходят медики скорой помощи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным следствия, в одном из общежитий Березовского мужчине стало плохо, но сотрудники скорой помощи отказались ехать к пьяному пациенту. Не дождавшись медиков, свердловчанин скончался.

Возбудить уголовное дело поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. В рамках расследования будет установлена причина смерти мужчины, проверят действия или бездействие диспетчера и работников медучреждения.