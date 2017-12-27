Прокурор просит пожизненное.

Пермский краевой суд огласит приговор 30-летнему киднепперу из Краснокамска 28 декабря. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Юрия Тиунова обвиняют в совершении особо тяжких преступлений в отношении шестерых детей. По версии следствия, в 2011 году он надругался над двумя малолетними мальчиками в пригороде Краснокамска. А в 2013 году он расправился с 7-летним ребенком. Тело он закопал на земельном участке рядом с дачей родителей школьника.

Спустя три года Тиунов переехал в Оренбург. В январе 2017 года он пытался похитить двух девочек 9 и 11 лет. Однако школьницы оказали активное сопротивление, и злоумышленник ретировался. В тот же день он похитил 12-летнюю девочку, затолкал ее в багажник и вывез в район городской свалки. Школьница смогла позвонить матери и сообщить ей о происходящем.

Киднеппер в течение нескольких часов заставлял пленницу пить алкоголь, бил ее и пытался изнасиловать. Ему помешали подоспевшие волонтеры и полиция.

Гособвинение запросило для Тиунова пожизненное заключение.

Ранее по теме:

Резонансное дело пермяка-киднеппера дошло до суда

Дело пермяка-киднеппера передали из Оренбурга в Прикамье