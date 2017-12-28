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Застройщика ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге взяли под стражу27 декабря в 18:16

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На 2 месяца.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга заключил на 2 месяца под стражу застройщика проблемного жилого комплекса "Кольцовский" Владимира Ковалева.

"Ковалеву изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 25 февраля 2018 года", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

По версии следствия, ЖСК "Авиатор", занимавшийся строительством жилого комплекса, присвоил порядка 1 миллиона рублей, собранных пайщиками.

Работы на объекте начались в 2012 году, однако в начале 2015 года были приостановлены. Для окончания строительства не хватило денег – требовалось около 80 миллионов рублей. Многие из пайщиков продали старое жилье, чтобы вложиться в новые квартиры в ЖК "Кольцовский". В июне 2016 года они объявили голодовку, после чего к решению проблемы подключились областные власти и прокуратура. В 2017 году люди вновь объявили голодовку. Тогда же против ЖСК "Авиатор" было возбуждено уголовное дело.

В октябре власти пообещали, что квартиры будут сданы к маю 2018 года.

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