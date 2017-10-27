В ЖК "Кольцовском".

Пайщики скандально известного ЖК "Кольцовский" на Бахчиванджи, 15 смогут заехать в свои квартиры в мае 2018 года, когда дом будет сдан. Об этом 27 октября было заявлено на совещании, которое прошло на стройплощадке дома. В нем приняли участие и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, инвестор, подрядчик и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, передает "Уралинформбюро".



Фото: midural.ru



Фото: midural.ru

"Сегодня в ходе рабочего совещания с инвестором и подрядчиком мы обсудили детали, связанные с решением конкретных задач по завершению строительства объекта. Во-первых, подрядчик приступит к подготовке дома под запуск тепла. Газопровод сюда проложен, теперь необходимо провести внутриплощадочные работы, старт которых намечен на 7 ноября. Далее можно будет приступить к отделке", – заявил Волков.

Как рассказали "Уралинформбюро" в департамента информполитики Свердловской области, завершение стройки будет на контроле руководства области. Степень готовности объекта на сегодняшний день оценивается как высокая – более 80%.



Фото: midural.ru

ЖК "Кольцовский" - один из самых известных в Екатеринбурге долгостроев. Возведение комплекса на 152 квартиры было начато в 2013 году, но в июле 2015 года работы на объекте были "заморожены" из-за проблем с финансированием. С того момента в "Кольцовском" сменилось три застройщика, а в 2017 году свердловская прокуратура возбудила уголовное дело против ЖСК "Авиатор" - заказчика стройки. По версии следствия, кооператив присвоил порядка 1 миллиона рублей, собранных с пайщиков.

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