Он задержан.

В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге девятиэтажки на улице Олимпийской. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Участие в задержании мужчины также принимали сотрудники областного УМВД.

Пожар на Олимпийской, 4 произошел вечером 8 января. Огонь охватил обшивку жилого дома и часть кровли, общая площадь возгорания составила порядка 1500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 160 человек, спасены – 24. Погиб мужчина, еще один человек был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным 72.ru, задержанный тюменец хотел покончить с собой, поэтому поджег собственную квартиру. Погиб в результате этого его сосед.



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