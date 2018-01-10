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Екатеринбуржцу грозит 7 лет за гибель двух человек в массовом ДТП09 января в 14:59

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На ЕКАД.

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в гибели двух человек в ДТП. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Страшная авария произошла 9 августа 2017 года на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги. Подсудимый, управляя Chevrolet Cruze, уснул за рулем и выехал на встречку, где ехал цементовоз Volvo. От удара большегруз отбросило на Lada X-Ray и Renault Duster и вынесло в кювет. Renault вспыхнул.

79-летняя пассажирка Renault скончалась на месте, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в ГКБ №36. Он скончался 24 августа.

Также пострадали трое несовершеннолетних пассажиров Lada - у них диагностировали черепно-мозговые травмы.

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