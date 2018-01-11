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Потенциального поджигателя тюменской девятиэтажки взяли под арест10 января в 18:37

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По ходатайству следователя.

10 января 2018 года суд арестовал 36-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в поджоге 9-этажного дома по улице Олимпийской. О данной мере пресечения ходатайствовал следователь.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека) продолжается. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы пострадавших и очевидцев.

Страшный пожар на Олимпийской произошел 8 января. Пламя охватило порядка 1500 квадратных метров обшивки здания и одну из квартир. Из превратившейся в факел девятиэтажки эвакуировали 160 жильцов, спасли - 24. Один человек погиб.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог - житель одной из квартир решил таким образом свести счеты с жизнью.

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