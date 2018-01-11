Поджигателя девятиэтажки на Олимпийской спас его погибший сосед10 января в 16:29
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Который взламывал дверь в квартиру.
Появились новые подробности страшного пожара в девятиэтажке на улице Олимпийской в Тюмени. Как оказалось, жизнь поджигателю спас его погибший сосед Павел Лушников.
"Мой отчим спас того мерзавца, который устроил поджог. Он помогал спасателям взламывать дверь в его квартиру. После этого дядя Паша вернулся за мамой. Он звал ее, но она не решилась выйти. Мама в панике, испугавшись сильного пожара, убежала в комнату и закрылась. А дядя Паша вышел без мокрого полотенца. Так все и произошло", - рассказала 72.ru падчерица погибшего.
Супругу Лушникова вызволили из огненной ловушки с помощью подъемника.
Как ранее писало "Уралинформбюро", страшный пожар на Олимпийской произошел 8 января 2018 года. Огонь охватил порядка 1500 квадратных метров. Из девятиэтажки эвакуировали 160 человек, спасли 24. Погиб один мужчина, еще один госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый задержан. По имеющимся данным, он хотел покончить с собой.
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