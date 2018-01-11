×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Поджигателя девятиэтажки на Олимпийской спас его погибший сосед10 января в 16:29

  • Текст

Который взламывал дверь в квартиру.

Появились новые подробности страшного пожара в девятиэтажке на улице Олимпийской в Тюмени. Как оказалось, жизнь поджигателю спас его погибший сосед Павел Лушников.

"Мой отчим спас того мерзавца, который устроил поджог. Он помогал спасателям взламывать дверь в его квартиру. После этого дядя Паша вернулся за мамой. Он звал ее, но она не решилась выйти. Мама в панике, испугавшись сильного пожара, убежала в комнату и закрылась. А дядя Паша вышел без мокрого полотенца. Так все и произошло", - рассказала 72.ru падчерица погибшего.

Супругу Лушникова вызволили из огненной ловушки с помощью подъемника.

Как ранее писало "Уралинформбюро", страшный пожар на Олимпийской произошел 8 января 2018 года. Огонь охватил порядка 1500 квадратных метров. Из девятиэтажки эвакуировали 160 человек, спасли 24. Погиб один мужчина, еще один госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый задержан. По имеющимся данным, он хотел покончить с собой.

Ранее по теме:
Горевшую тюменскую многоэтажку восстановят на деньги города
Подозреваемый в поджоге тюменской многоэтажки хотел свести счеты с жизнью

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×