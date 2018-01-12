Который напал на 8-летнюю девочку.

Следователи опубликовали фоторобот мужчины, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки в Ишиме.

Преступление было совершено вечером 8 января 2018 года. Педофил затащил ребенка в заброшенный дом на улице Чехова, 61.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, на вид насильнику 30 лет, его рост около 170 сантиметров. Мужчина худощавого телосложения, в момент совершения преступления был одет в темную куртку с капюшоном и черные брюки. На ногах у него были черные туфли.

Следователя просят всех, кто опознал подозреваемого или стал очевидцем преступления, позвонить по телефонам: (8) 904-491-43-25 или 02.

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