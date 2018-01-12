Останки мужчины нашли за мусорными баками.

Ирина Пушистова, супруга убитого в Ханты-Мансийске начальника казачьего штаба Александра Лаврова, обнародовала фото предполагаемого убийцы своего мужа. Им, как предполагает женщина, является охранник колледжа-интерната Рудоб Мухторов.

Расчлененное тело Лаврова, разложенное по трем пакетам, было обнаружено 25 декабря 2017 года за мусорными баками Центра искусств для одаренных детей Севера.

"По результатам экспертизы моему мужу перерезали горло ножом, а затем уже расчленили его тело топором, сложили в пакеты и выбросили за мусорные баки, которые находятся у "черного" входа в заведение. Там же были найдены остатки одежды и орудие преступления. Топор, которым расчленяли труп, был найден в комнате охранника колледжа-интерната Рудоба Мухторова, на территории которого располагался казачий штаб", - рассказала "Уралинформбюро" вдова жертвы.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Пушистова выложила два снимка, на которых, как она утверждает, запечатлен именно Рудоб Мухторов.



Фото: vk.com/klim862004



Фото: vk.com/klim862004

"Я его видела на следующий день после исчезновения мужа - он сидел с совершенно стеклянным взглядом, неадекватный какой-то. Со мной на разговор и контакт не шел. Атаману сказал, что Александр Лавров ушел домой. За зарплатой охранник в тот день не поднялся, хотя его приглашали получить деньги. После этого исчез. Мне потом рассказали, что Рудоб вечером собрал вещи и сбежал. Где он сейчас - неизвестно. Мать и брат Рудоба, а он всем представляется Сашей, проживают в Кургане. После убийства пропали парадный казачий китель моего мужа с орденами, документы (паспорт и удостоверение) и зимняя куртка. Возможно, он их забрал с собой", - рассказала "Уралинформбюро" Ирина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра "Уралинформбюро" подтвердили, что, по их данным, к совершению преступления причастен именно 40-летний Рудоб Мухторов. Там также отметили, что поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, установлении лица, совершившего преступление, и его задержании было незамедлительно направлено в органы внутренних дел. Мужчина пока не пойман, известно лишь, что он находится за пределами округа.

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