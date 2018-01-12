Ночью.

В ночь на 12 января в Екатеринбурге задержали инкассатора, сбежавшего с миллионом рублей.

"Подозреваемый находится в полиции. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Преступление было совершено 10 января на улице Уральской. Один из инкассаторов вышел с деньгами и не вернулся к коллегам.

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В Екатеринбурге инкассатор сбежал с миллионом рублей