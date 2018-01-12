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Грязные воды Миасса "возбудили" уголовно делоСегодня в 11:57

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Пока бесфигурантное.

По факту загрязнения реки Миасс в Челябинской области возбуждено уголовное дело. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Дело возбуждено по статье "производство опасных отходов, которые могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде". Виновным грозит лишение свободы на срок до двух лет. Но пока оно бесфигурантное, пояснил собеседник агентства.

В СУ СКР по Челябинской области отказались комментировать расследование.

Ранее по факту загрязнения Миасса было возбуждено административное дело. Челябинский металлургический комбинат обязали заплатить 100 000 рублей штрафа.

Ранее по теме:
Челябинский меткомбинат залил реку Миасс ртутью

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