Уголовное.

В Челябинской области по факту смерти на пожаре трех человек возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пожар произошел утром 13 января в Юрюзани. В горящем доме погибли женщина, ее сожитель и 9-летняя дочь. По предварительным данным, причиной возгорания стала печная труба – от ее жара загорелось деревянное межэтажное перекрытие

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