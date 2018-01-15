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В Перми неизвестные устроили поножовщину в школеСегодня в 12:00

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Есть пострадавшие.

Утром 15 января в Перми неизвестные устроили поножовщину в школе №127.

"От директора школы №127 (Мотовилихинский район) поступило сообщении о происшествии в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу", - написал на своей странице в Facebook руководитель департамента информационной политики горадминистрации Андрей Каменских (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По данным СМИ, число пострадавших колеблется от пяти до девяти человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю не стали комментировать "Уралинформбюро" случившееся, переадресовав в следственный комитет. Дозвониться до пресс-службы краевого СУ СКР пока не удалось - телефонная линия ведомства занята.

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