В Перми неизвестные устроили поножовщину в школеСегодня в 12:00
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Есть пострадавшие.
Утром 15 января в Перми неизвестные устроили поножовщину в школе №127.
"От директора школы №127 (Мотовилихинский район) поступило сообщении о происшествии в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу", - написал на своей странице в Facebook руководитель департамента информационной политики горадминистрации Андрей Каменских (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
По данным СМИ, число пострадавших колеблется от пяти до девяти человек.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю не стали комментировать "Уралинформбюро" случившееся, переадресовав в следственный комитет. Дозвониться до пресс-службы краевого СУ СКР пока не удалось - телефонная линия ведомства занята.
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