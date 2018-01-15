Факты от "Уралинформбюро".

Утром 15 января 2018 года двое подростков устроили резню в пермской школе №127. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух или более лиц".

Версии

По официальным данным, подрались бывший и нынешний ученики школы. При себе у них были ножи. Несовершеннолетних пытались разнять учитель и другие школьники. Они получили серьезные травмы.

Однако учащиеся высказывают другую версию: драки не было. Подростки ворвались в кабинет, где проходили занятия у 4 класса, и устроили резню.

Паблик Mash сообщает, что нападавшие якобы были оскорблены новогодним поздравлением в одном из местных пабликов: "С Новым Годом, псы". Тогда подростки, будучи поклонниками "Колумбайна" (массовая резня в американской школе), решили устроить показательную месть.

Нападавшие

Учащиеся школы рассказали "Уралинформбюро", что организатор резни - бывший ученик 9 класса: "Он был тихий, вел себя в школе спокойно".

Также в пресс-службе краевого ГУ МВД уточнили, что один из нападавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По некоторым данным, он имел проблемы с наркотиками.

Пострадавшие

По предварительным данным, в результате резни пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Тяжелые ранения, по данным Росгвардии, получил также один из нападавших подростков.

"Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент им уже проводятся операции. Еще девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, обнаружены поверхностные травмы, они направлены в Детскую краевую клиническую больницу. Вся необходимая помощь им оказывается", - рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.



Фото: vk.com/podslushanoperm

Реакция властей

На место происшествия, помимо силовиков и врачей, выехали губернатор Прикамья Максим Решетников, глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что Самойлов дал поручение усилить меры безопасности во всех школах Перми. В свою очередь глава региона поручил ужесточить требования к охранным предприятиям, с которыми школы заключают контракты.

В школе №127 учебный процесс приостановлен, в других образовательных учреждениях города обучение продолжается в штатном режиме.

Кроме того, в Пермь направляется уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. "Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-и летних парней Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию во время разберемся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДНи ЗП? А охрана в конце концов? Где это все??!! У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь", - написала омбудсмен на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

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