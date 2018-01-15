×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дело о резне в пермской школе отдали в МосквуСегодня в 17:26

  • Текст

На место вылетели представители ГСУ СКР.

Уголовное дело о резне в пермской школе №127 передано в производство главного следственного управления СКР (Москва). Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Кроме того, Бастрыкин отправил в Пермь своего старшего помощника.

Трагедия в школе произошла утром 15 января. По данным следствия, двое подростков устроили драку с ножами. Их попыталась разнять учительница и ученики 4 класса. В итоге женщину госпитализировали с тяжелым ранением шеи. Также серьезно пострадали молодые люди 15-16 лет (среди них зачинщик резни). Еще девять детей осмотрены врачами, у них диагностированы поверхностные травмы.

По неофициальным данным, подростки целенаправленно устроили побоище в 4 классе. Один из них ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Ранее по теме:
Резня в пермской школе: что известно на данный момент
Поножовщину в пермской школе устроили подростки

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×