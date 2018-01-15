На место вылетели представители ГСУ СКР.

Уголовное дело о резне в пермской школе №127 передано в производство главного следственного управления СКР (Москва). Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Кроме того, Бастрыкин отправил в Пермь своего старшего помощника.

Трагедия в школе произошла утром 15 января. По данным следствия, двое подростков устроили драку с ножами. Их попыталась разнять учительница и ученики 4 класса. В итоге женщину госпитализировали с тяжелым ранением шеи. Также серьезно пострадали молодые люди 15-16 лет (среди них зачинщик резни). Еще девять детей осмотрены врачами, у них диагностированы поверхностные травмы.

По неофициальным данным, подростки целенаправленно устроили побоище в 4 классе. Один из них ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

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