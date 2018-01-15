Дело о резне в пермской школе отдали в МосквуСегодня в 17:26
- Текст
На место вылетели представители ГСУ СКР.
Уголовное дело о резне в пермской школе №127 передано в производство главного следственного управления СКР (Москва). Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.
Кроме того, Бастрыкин отправил в Пермь своего старшего помощника.
Трагедия в школе произошла утром 15 января. По данным следствия, двое подростков устроили драку с ножами. Их попыталась разнять учительница и ученики 4 класса. В итоге женщину госпитализировали с тяжелым ранением шеи. Также серьезно пострадали молодые люди 15-16 лет (среди них зачинщик резни). Еще девять детей осмотрены врачами, у них диагностированы поверхностные травмы.
По неофициальным данным, подростки целенаправленно устроили побоище в 4 классе. Один из них ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.
Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
Ранее по теме:
Резня в пермской школе: что известно на данный момент
Поножовщину в пермской школе устроили подростки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:45
В Свердловской области отремонтируют 138 километров дорог
Сделают "безопасными и качественными".Сегодня в 18:40
Биатлонист-ветеран Бьорндален пропустит Игры-2018 в Пхенчхане
Показал слабые результаты.Сегодня в 18:35
Скандальную екатеринбургскую овощебазу уводят из-под банкротства
По-мирному.Сегодня в 18:29
Мэрия Верхнего Уфалея разыгрывает билеты на эротический фильм
В соцсетях.Сегодня в 18:18
Власти Екатеринбурга нашли оценщика трущобам
Всего за 234 тысячи рублей.Сегодня в 18:13
В 2018 году вырастут расходы на Госдуму
И превысят 10 миллиардов.Сегодня в 18:09
СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
Слово за прокуратурой.Сегодня в 17:57
Евгений Плющенко собрался стать министром спорта
И урезать зарплату футболистам.Сегодня в 17:49
Керченская переправа продолжит работать в новом формате
После сдачи моста.Сегодня в 17:43
Кандидат в президенты от КПРФ встретится со сторонниками в Екатеринбурге
Грудинин едет на Урал.Сегодня в 17:40
Полиция арестовала банду международных наркоторговцев
Из Белоруссии, Таджикистана и России.Сегодня в 17:37
Нижнетагильские коммунальщики вернули воду селянам
Заменив неисправный насос.Сегодня в 17:34
Ямалец погиб под лавиной в Хакасии
Он катался на снегоходе.Сегодня в 17:32
Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
Налогов.Сегодня в 17:26
Дело о резне в пермской школе отдали в Москву
На место вылетели представители ГСУ СКР.
Главные новости
- Сегодня в 18:09СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
- Сегодня в 17:32Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
- Сегодня в 17:23Зауральским учителям отказали в полной компенсации ЖКХ
- Сегодня в 17:04Школам Екатеринбурга после пермской резни отказали в "особом режиме"
- Сегодня в 16:36На Среднем Урале поймали серийного маньяка
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?